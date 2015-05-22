Чеботарю вручили повістку на допит, після чого він залишив Україну

Слідчі СБУ вручили колишньому заступнику міністра внутрішніх справ Сергію Чеботарю повістку про явку на допит у Генпрокуратуру на ранок понеділка.

Про це Українській правді повідомили джерела у правоохоронних органах

Повістку йому вручили в аеропорту у п'ятницю, о 6:30, після чого Чеботар полетів до Відня.

Про це ж заявив депутат Сергій Каплін під час засідання Верховної Ради.

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Як відомо, наприкінці квітня вибухнув скандал: біля будинку Сергія Чеботаря в селі Лісники напали на знімальну групу телеканалу ZIK. Як стверджували журналісти, нападниками виявились зять Чеботаря Олег Поліщук та його бізнес-партнер Сергій Гаврилко.

13 травня у Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала проект постанови про звільнення міністра МВС Арсена Авакова через скандал із Чеботарем.

Однак того ж дня Чеботар подав у відставку з посади заступника глави МВС.