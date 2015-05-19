Донька Чеботаря поскаржилася в міліцію на журналістів. Тепер їх викликають на допити

01:39, 19 травня 2015
Суспільство
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Депутат БПП Ольга Червакова повідомляє, що Обухівський райвідділ міліції порушив кримінальну справу за фактом "втручання в приватне життя" Варвари Чеботар – доньки екс-заступника глави МВС.

Чеботарь /скриншот

Про це вона написала на своїй Facebook-сторінці, повідомляє Українська правда.

"Обухівський райвідділ міліції порушив кримінальну справу за фактом "втручання в приватне життя" Варвари Чеботар. Це дочка одіозного заступника Авакова, біля будинку якої в селищі Лісниках було здійснено напад на знімальну групу телеканалу ZIK. Пані Чеботар звернулася до міліції, яка порушила кримінальну справу", - зазначила Червакова.

"Журналістам почали приходити повістки. Їх викликають на допити, поки що - як свідків.  Редакція в шоці. Навіть за часів Януковича за викриття махінацій чиновників проти журналістів не порушували кримінальних справ", - додала вона.

"Винесемо це питання на Комітет (з питань свободи слова та інформаційної політики). Треба розібратися, чи не є ця "примара втручання" тиском на журналістів і залякуванням редакції", - повідомила депутат.  

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Як відомо, Чеботар подав у відставку і був звільнений після скандалу: біля його будинку в селі Лісники напали на знімальну групу телеканалу ZIK.

Як стверджують журналісти, нападниками виявились зять Чеботаря Олег Поліщук та його бізнес-патнер Сергій Гаврилко.

Окрым того, ще у 2014 році повідомлялося про причетність Чеботаря до корупційних схем.

13 травня у Верховній Раді група народних депутатів зареєструвала проект постанови про звільнення голови МВС Арсена Авакова через скандал із Чеботарем. Вони хочуть відставки Авакова навіть попри відставку його заступника Чеботаря.

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