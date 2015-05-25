Порошенко дасть велику прес-конференцію на початку червня

Про це "Апострофу" повідомив прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

"На початку червня", — зазначив прес-секретар президента.

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При цьому Цеголко не надав інших подробиць, не уточнивши, в якому приміщенні буде проходити захід і чи будуть туди пускати російські ЗМІ.

Як повідомляв УНІАН, рівно рік тому, 25 травня, в Україні проходили позачергові вибори президента, на яких у першому турі переміг Петро Порошенко.

Петру Порошенку, який став п'ятим президентом України, віддали свої голоси майже 10 мільйонів українських виборців (54,70%), виділивши його серед 23 кандидатів у виборчому бюлетені при явці 59,48%.