Рівно рік тому українці обрали Порошенка президентом

Вибори президента України пройшли без серйозних порушень.

Петру Порошенку, який став п'ятим президентом України, віддали свої голоси майже 10 мільйонів українських виборців (54,70%), виділивши його серед 23 кандидатів у виборчому бюлетені при явці 59,48%.

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Вибори були призначені рішенням Верховної Ради 22 лютого 2014 року, після втечі Януковича і відсторонення Радою його від посади президента.