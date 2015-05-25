Рівно рік тому українці обрали Порошенка президентом
10:52, 25 травня 2015Політика
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Рівно рік тому, 25 травня, в Україні проходили позачергові вибори президента, на яких у першому турі переміг Петро Порошенко.
REUTERS
Вибори президента України пройшли без серйозних порушень.
Петру Порошенку, який став п'ятим президентом України, віддали свої голоси майже 10 мільйонів українських виборців (54,70%), виділивши його серед 23 кандидатів у виборчому бюлетені при явці 59,48%.
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Вибори були призначені рішенням Верховної Ради 22 лютого 2014 року, після втечі Януковича і відсторонення Радою його від посади президента.
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