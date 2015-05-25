Головним викликом для Порошенка є соціально-економічна криза - Фесенко

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку він висловив під час прес-конференції, присвяченої річниці після виборів президента.

Фесенко, зокрема, відзначив зменшення за рік ризиків великої війни з Росією, звільнення значної території Донбасу та відновлення боєздатності армії.

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Водночас він зауважив, що у перший рік президентства Порошенка головною проблемою була війна, у другий рік це буде економічна проблема, а третьою проблемою буде “людина зі зброєю, яка повертається з фронту”.

“Головна проблема і Порошенка, і уряду, і влади в цілому - зволікання з реформами... з боротьбою з корупцією. Якщо вирішить Порошенко цю проблему, у нього буде перспектива політична, якщо ні - будуть проблеми”, - сказав експерт і відзначив також деякі кадрові помилки.

Фесенко наголосив, що виклики для Порошенка на наступний рік будуть не менш серйозними, ніж зараз.

“Йому вдалося стабілізувати свою владу, зміцнити її. Але зараз головний виклик для нього - соціально-економічна криза. Якщо вдасться відновити економічне зростання, навести певний лад і збільшити ефективність виконавчої влади, тоді у нього буде шанс на успішне президентство. Якщо переможе криза, програє не тільки Порошенко”, - сказав експерт.

У свою чергу керівник центру “Третій сектор” Андрій Золотарьов висловив думку, що Порошенко як політик цей рік провів достатньо успішно. Зокрема, експерт відзначив, що президент уникнув “моменту конкуренції з прем'єр-міністром”, а також “зумів вийти переможцем із першого акту боротьби з олігархами”.

“Петро Олексійович зумів довести західним партнерам України, хто в українському домі головний”, - відзначив також експерт.

Водночас він висловив думку, що повністю не виконано Порошенком обіцянку щодо дистанціювання від бізнесу. Крім того, Золотарьов вважає, що гасло “життя по-новому” для українців обернулося поверненням до реалій 90-х, а задекларований шлях до Європи виявився достатньо хитромудрим.

Експерт також висловив думку, що боротьба з корупцією в Україні нагадує “бразильський мильний серіал”.

Серед іншого Золотарьов відзначив, що рейтинг Порошенка утримується зараз завдяки, зокрема, “страху населення перед можливою економічною катастрофою в результаті дефолту”, а також тому, що прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк “виявився абсолютно недієздатним прем'єр-міністром”.

“Наступний рік буде більш непростим для Порошенка, ніж рік минулий”, - вважає Золотарьов.