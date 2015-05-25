Раді запропонували денонсувати угоду з Росією про Чорноморський флот

У ВР зареєстровано проект Закону «Про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією з питань перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» (№ 0023). Авторами є ряд народних депутатів від Радикальної партії, серед яких - Олег Ляшко, Ігор Попов, Андрій Лозовий.

Крім того, ця ж група народних депутатів внесла на розгляд Верхоної Ради проект Закону «Про денонсацію угоди між Україною та Російською Федерацією про статус та умови перебування Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, угоди між Україною та Російською Федерацією про параметри поділу Чорноморського флоту та угоди між урядом України і урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» (№ 0024).

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Ці ж депутати внесли законопроект «Про денонсацію угоди між Кабінетом міністрів України та урядом Російської Федерації про взаємодію з питань попередження надзвичайних ситуацій, пожеж і ліквідації їхніх наслідків у населених пунктах, в яких розташовано об'єкти Чорноморського флоту Російської Федерації на території України» (№ 0021).

Також вони пропонують парламенту розглянути проект Закону «Про денонсацію угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про використання полігону злітно-посадкових систем «Нитка» (№ 0022). Полігон «Нитка» знаходиться у Криму.