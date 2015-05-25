Безвізовий режим для України відкладено через недопрацювання уряду - Сироїд

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала сьогодні під час прес-конференції у Житомирі.

За словами віце-спікера парламенту, «те, що ми не отримали опрацювання у напрямку безвізового режиму - це є відповідальність уряду. Не було виконано тих зобов’язань, які мав виконати уряд для того, щоб Україна могла отримати подальші гарантії для запровадження безвізового режиму. Зокрема, тут велика відповідальність Міністерства внутрішніх справ України».

Як повідомляв УНІАН, раніше українська влада сподівалася, що рішення про безвізовий режим для України Європейський Союз може прийняти на саміті «Східного партнерства» у Ризі.

Між тим на саміті були визначені чіткі перспективи та алгоритми запровадження такого режиму.

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Зокрема, 22 травня на саміті «Східного партнерства» було прийнято декларацію, у якій йдеться, що до кінця цього року Єврокомісія має підготувати звіт про виконання Україною критеріїв, необхідних для запровадження безвізового режиму.

Лідери країн-членів ЄС та країн «Східного партнерства» зазначають, що виконання всіх поставлених завдань дозволить завершити процес виконання плану лібералізації візового режиму і дозволить Єврокомісії запропонувати Європейському парламенту і Європейській Раді ”звільнити українських громадян від необхідності отримання віз”.