ЄС не зацікавлений надавати Україні безвізовий режим - експерти

Як передає кореспондент УНІАН, на прес-конференції в Києві керівник центру «Третій сектор» Андрій Золотарьов заявив: «Владі залишається лише чекати потужних сигналів, як висловився Порошенко. Тут євробюрократи, судячи з Ризького саміту, із задоволенням підіграють українському президентові і таких сигналів буде предостатньо, щоправда, без будь-якої користі для простих громадян».

Експерт вважає, що влада свідомо обманює громадян, коли говорить, що Україна невдовзі отримає безвізовий режим з ЄС. «Причина цього обману має своє пояснення: безвізовий режим був одним з гасел, за допомогою якого влада мобілізовувала свій електорат. Вибори пройшли, обманщики одержали свої голоси, обіцянки виявились невиконаними», - наголосив Золотарьов.

Він зазначив, що для мільйонів українців безвізовий режим - це реальний шанс поїхати на «багату Європу з метою якось облаштувати і змінити своє життя на краще». «Євробюрократи прекрасно розуміють ці міграційні ризики, тому знаходять і знаходитимуть в осяжному майбутньому всілякі причини для відмови у безвізовому режимі», - сказав політолог.

У свою чергу директор Агентства моделювання ситуацій Віталій Бала заявив, що Євросоюз не зацікавлений у наданні Україні безвізового режиму, і «вірити у щирість їх намірів дати нам безвізовий режим не потрібно». «Це об'єктивні обставини, пов'язані не тільки з можливою міграцією», - сказав він.

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Бала вважає, що безвізовий режим, якщо його розглядати як один з пунктів співпраці з ЄС, є лакмусовим папірцем. «Доти, доки у нас не буде безвізового режиму, ми не можемо говорити про те, що Україна євроінтегрувалася в це об'єднання», - сказав він.

На думку Бали, українські політики стали заручниками необдуманих обіцянок під час виборчої кампанії про отримання Україною безвізового режиму найближчим часом.

Бала радить проводити переговори про безвізовий режим у двосторонньому порядку з країнами, які не входять в Шенгенську зону. «Набравши критичну масу таких країн і підібравшись до Шенгенської зони, можна переходити до другого етапу»,- сказав він.

Експерт переконаний, що безвізовий режим сьогодні не є питанням №1 для української влади. «Але пообіцявши це зробити, вони стали заручниками, і зараз діяльність на зовнішньополітичному векторі оцінюється: вдалося чи не вдалося одержати безвізовий режим, що абсолютно некоректно», - сказав він.