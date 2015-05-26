На підконтрольній Україні території обстріляли авто спостерігачів за припиненням вогню

10:17, 26 травня 2015
Політика
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25 травня на підконтрольній Україні території Донбасу обстріляли автомобіль Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

автомобіль / Українська правда.

Про це повідомив прес-офіцер української сторони СЦКК Руслан Семенюк, наголосивши, що це вже другий такий випадок за три дні поспіль, пише Українська правда.

Мобільний патруль української сторони Спільного центру у складі двох автомобілів обстріляли у Волноваському районі Донецької області за 8 км від лінії розмежування.

У результаті обстрілу одну з машин було пошкоджено, постраждалих немає.

Фото: Українська правда.

Керівник української сторони СЦКК, генерал-майор Андрій Таран заявив: "Безперервний характер активної діяльності диверсійно-розвідувальних груп незаконних збройних формувань ОРДО і ОРЛО (окремих районів Донецької і Луганської областей – авт.) вздовж лінії розмежування свідчить не лише про спроби терористів розкрити систему оборони ЗС України, але й про намагання паралізувати роботу Спільного центру щодо припинення вогню".

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У СЦКК нагадують, що лише три дні тому, 23 травня, бойовики в "нейтральній" зоні обстріляли зі стрілецької зброї автомобіль української сторони СЦКК, який рухався від блокпосту "Горлівка", підконтрольного НЗФ ОРДО, до блокпосту "Майорськ", підконтрольного ЗСУ.

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