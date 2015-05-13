На Донеччині військові вперше випробували малу вогневу броньовану споруду (фото)

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр АТО.

Як зазначається, новий броньований об’єкт розроблений вітчизняними військовими науковцями і не має аналогів у світі.

Так, за сприяння представників місцевих органів самоврядування для створення конструкції знадобився лише тиждень.

За серійний випуск споруд візьмуться регіональні промислові підприємства.

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Нагадаємо, що 7 травня українські військовослужбовці відкрили першу чергу фортифікаційних споруд на стратегічно важливому напрямі під Горлівкою.

Як повідомляв УНІАН, голови Донецької та Закарпатської ОДА Олександр Кіхтенко та Василь Губаль отримали догани за зрив термінів зведення фортифікацій.



