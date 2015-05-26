Експерт: корупція в Україні заважає введенню безвізового режиму з ЄС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Фанту сказав під час семінару на тему: "Як ефективно боротися з корупцією в Україні? Передова практика з Фінляндії".

"Тут в Україні у мене часто запитують про причини, чому ЄС не поспішає, щоб Україна стала частиною Європи. Для прикладу: ми більш ніж зацікавлені одного дня створити безвізовий режим з Україною, але головною перешкодою для цього є корупція", - наголосив Фанту.

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За його словами, якщо українці звернуться до спеціалістів з Євросоюзу, то вони підтвердять, що корупція є головною перешкодою для встановлення безвізового режиму.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська влада сподівалася, що рішення про безвізовий режим для України Європейський Союз може прийняти на саміті «Східного партнерства» у Ризі.

Між тим на саміті були визначені чіткі перспективи та алгоритми запровадження такого режиму.

Зокрема, 22 травня на саміті «Східного партнерства» була прийнята декларація, у якій йдеться, що до кінця цього року Єврокомісія має підготувати звіт про виконання Україною критеріїв, необхідних для запровадження безвізового режиму.

Лідери країн-членів ЄС та країн «Східного партнерства» зазначили, що виконання всіх поставлених завдань дозволить завершити виконання Україною Плану з лібералізації візового режиму і дозволить Єврокомісії запропонувати Європарламенту і Європейській Раді "звільнити українських громадян від необхідності отримання віз".