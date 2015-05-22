Єврокомісія у грудні дасть оцінку готовності України до безвізового режиму
15:43, 22 травня 2015Політика
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Європейська комісія у середині грудня оприлюднить наступну оцінку реалізації планів дій з лібералізації візового режиму Євросоюзу з Україною і Грузією.
REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив на прес-конференції у рамках саміту «Східного партнерства» у Ризі.
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«Що стосується Грузії та України - вони продемонстрували хороші успіхи, але є й певні аспекти, які ми висловили у своїй рекомендації. Приблизно 15 грудня Єврокомісія оприлюднить наступну оцінку щодо ситуації у цих країнах. І на основі цієї оцінки буде прийнято рішення про безвізовий режим», - повідомив Юнкер.
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