Єврокомісія у грудні дасть оцінку готовності України до безвізового режиму

Як передає кореспондент УНІАН, про це президент Єврокомісії Жан-Клод Юнкер заявив на прес-конференції у рамках саміту «Східного партнерства» у Ризі.

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«Що стосується Грузії та України - вони продемонстрували хороші успіхи, але є й певні аспекти, які ми висловили у своїй рекомендації. Приблизно 15 грудня Єврокомісія оприлюднить наступну оцінку щодо ситуації у цих країнах. І на основі цієї оцінки буде прийнято рішення про безвізовий режим», - повідомив Юнкер.