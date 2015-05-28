Інтерпол припинив розшук екс-очільника "Укртелекому" - ЗМІ

Про це "Економічній правді" повідомило високопоставлене джерело на ринку.

"Дзекон найняв адвокатське агентство, що входить до трійки кращих в США. Йому вдалося довести безпідставність звинувачень з боку української влади", - говорить співрозмовник ЕП.

12 січня 2015 Інтерпол повідомив, що за зверненням української влади в міжнародний розшук для затримання та екстрадиції в Україну оголошені екс-президент Віктор Янукович, екс-прем'єр Микола Азаров, екс-міністр фінансів Юрій Колобов та екс-глава правління "Укртелекому" Георгій Дзекон.

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Українські ЗМІ тоді поширили про це повідомлення з скріншотом з сайту Інтерполу. У тому числі і з фотографіями Дзекона.

За посиланням, де раніше на сайті Інтерполу була розміщена інформація про Дзекона, порожньо.

Як повідомляв УНІАН, за даними глави МВС Арсена Авакова Дзекон потрапив у розшук Інтерполу разом з іншими чиновниками часів президентства Віктора Януковича.

"Оголошені в міжнародний розшук Інтерполу (червона картка - затримання для екстрадиції в Україну): Янукович Віктор Федорович, Янукович Олександр Вікторович, Азаров Микола Янович, Богатирьова Раїса Василівна, Колобов Ю.В. (екс-міністр фінансів України), Дзекон Г.Б. (екс-керівник Укртелекому)", - підкреслив Аваков.