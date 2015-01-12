Інтерпол оголосив у розшук Януковича, Азарова та колишніх посадовців (документ)

Про це на своїй сторінці у Facebook написав глава МВС Арсен Аваков.

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«Сьогодні, після кількох місяців із моменту звернення в березні 2014 року, аргументації й підготовки пояснень, Інтерпол, за підготовленими запитами МВС, Генпрокуратури України і СБУ, спеціальна комісія Інтерполу ухвалила рішення», - написав він.

«Оголошені в міжнародний розшук Інтерполу (червона картка - затримання для екстрадиції в Україну): Янукович Віктор Федорович, Янукович Олександр Вікторович, Азаров Микола Янович, Богатирьова Раїса Василівна, Колобов Ю.В. (екс-міністр фінансів України), Дзекон Г.Б. (екс-керівник Укртелекому)», - підкреслив Аваков.

Також він додав, що раніше були оголошені в розшук Інтерполу: Едуард Ставицький, Сергій Курченко, Сергій Арбузов, Олександр Клименко, Андрій Ігнатов, Олександр Динник.