Російський слідчий комітет заявив про завершення слідства у справі Савченко

Про це заявив представник відомства Володимир Маркін, пише Радіо Свобода.

Тепер, згідно з російським законодавством, потерпілі починають ознайомлюватися з матеріалами справи.

21 травня про завершення попереднього слідства у справі Савченко повідомляв її адвокат Марк Фейгін.

У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і незаконному перетині кордону. Вона всі звинувачення відкидає.

Читайте такожПолонених російських ГРУшників потрібно негайно обміняти на Савченко - Навальний28 квітня українку перевели з СІЗО, де вона перебувала від липня минулого року, в міську лікарню через погіршення стану здоров’я. Однак через два дні її повернули назад у камеру СІЗО.

5 березня адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яке тримала понад 80 днів. 16 березня вона поновила голодування.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.