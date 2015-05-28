Російський слідчий комітет заявив про завершення слідства у справі Савченко

14:43, 28 травня 2015
Політика
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Слідчий комітет Росії заявив про завершення розслідування кримінальної справи щодо української льотчиці Надії Савченко. 

REUTERS

Про це заявив представник відомства Володимир Маркін, пише Радіо Свобода.

Тепер, згідно з російським законодавством, потерпілі починають ознайомлюватися з матеріалами справи. 

21 травня про завершення попереднього слідства у справі Савченко повідомляв її адвокат Марк Фейгін.

У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і незаконному перетині кордону. Вона всі звинувачення відкидає.

Читайте такожПолонених російських ГРУшників потрібно негайно обміняти на Савченко - Навальний28 квітня українку перевели з СІЗО, де вона перебувала від липня минулого року, в міську лікарню через погіршення стану здоров’я. Однак через два дні її повернули назад у камеру СІЗО.

5 березня адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яке тримала понад 80 днів. 16 березня вона поновила голодування.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.

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