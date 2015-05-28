Російський слідчий комітет заявив про завершення слідства у справі Савченко
Слідчий комітет Росії заявив про завершення розслідування кримінальної справи щодо української льотчиці Надії Савченко.
Про це заявив представник відомства Володимир Маркін, пише Радіо Свобода.
Тепер, згідно з російським законодавством, потерпілі починають ознайомлюватися з матеріалами справи.
21 травня про завершення попереднього слідства у справі Савченко повідомляв її адвокат Марк Фейгін.
У Росії Савченко звинувачують у причетності до загибелі російських журналістів на сході України і незаконному перетині кордону. Вона всі звинувачення відкидає.
Читайте такожПолонених російських ГРУшників потрібно негайно обміняти на Савченко - Навальний28 квітня українку перевели з СІЗО, де вона перебувала від липня минулого року, в міську лікарню через погіршення стану здоров’я. Однак через два дні її повернули назад у камеру СІЗО.
5 березня адвокати Савченко повідомили, що вона вирішила частково припинити голодування, яке тримала понад 80 днів. 16 березня вона поновила голодування.
6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту Савченко до 30 червня.