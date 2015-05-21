Слідство у справі Савченко завершено, суд може відбутися в серпні – адвокат

Про це УНІАН повідомив адвокат льотчиці Марк Фейгін.

«Попереднє слідство завершено. Далі ознайомлення за ст. 217 КПК РФ. Ознайомлення з 24 томами, наданими слідством, займе приблизно півтора місяця. Потім - обвинувальний висновок, попередні слухання. То ж суд може відбутися в серпні», - сказав Фейгін.

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При цьому він наголосив, що Савченко звинувачують за трьома епізодами: пособництво у вбивстві російських журналістів, незаконний перетин кордону Росії, а також замах на вбивство п'ятьох осіб. Йдеться про громадян, які врятувалися після обстрілу російських кореспондентів під Луганськом, додав він.

Фейгін додав, що на даний момент не вирішено, де проходитиме процес над Савченко.

Довідка УНІАН. Савченко була викрадена бойовиками на Донбасі влітку 2014 року, а потім її перевезли до Росії, де звинуватили в причетності до загибелі російських журналістів. Разом з тим, за даними захисту, вона не могла бути причетною до загибелі журналістів, оскільки потрапила в полон ще до їх смерті.

26 жовтня 2014 року на позачергових виборах Савченко була обрана народним депутатом за списком партії «Батьківщина». Верховна Рада делегувала її в ПАРЄ.

У грудні Савченко оголосила голодування.

24 квітня Слідчий комітет РФ пред'явив Савченко остаточне звинувачення у нібито пособництві вбивству двох і більше осіб і в незаконному перетині кордону РФ.

5 травня стало відомо, що Слідчий комітет РФ продовжив термін слідства у справі Савченко до 13 листопада 2015 року.

6 травня Басманний суд Москви продовжив термін арешту льотчиці до 30 червня.