Генпрокурор: Табачнику оголошено про підозру у розкраданні майна

Про це повідомив генеральний прокурор Віктор Шокін. "25 травня Дмитру Табачнику оголошено підозру. Завтра буде оголошено підозру іншій людині", - сказав Віктор Шокін.

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На уточнююче питання, за якою статтею відкрито кримінальне провадження відносно Дмитра Табачника, генпрокурор сказав: "стаття 191 частина 5". ("привласнення або розтрата чужого майна, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою" – УНІАН).

Як повідомлялося, Євросоюз може зняти санкції з Дмитра Табачника і колишнього міністра юстиції Олени Лукаш, якщо ГПУ не висуне їм підозри до 6 червня.