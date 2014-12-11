ЄС може зняти санкції з Портнова та ще 15 соратників Януковича - ЗМІ

В одному з найближчих рішень Ради ЄС у закордонних справах, найімовірніше, буде підтверджено рішення Євросоюзу зняти санкції з трьох колишніх представників режиму Віктора Януковича.

Про це стверджують джерела у структурах Євросоюзу, які цитує The Wall Street Journal в статті Лоранса Нормана, керівника брюссельського бюро WSJ, передає Європейська правда.

За даними журналіста, наразі у ЄС є сумніви у коректності накладення санкцій проти 16 з 22 представників колишньої української влади, щодо яких в березні ЄС ухвалив рішення про арешт активів. Однак по трьом з них питання практично вирішене, оскільки Україна вже повідомила ЄС про припинення кримінальних проваджень щодо них.

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"ЄС наклав ці санкції швидко (без вивчення справ), оскільки в той час був значний тиск на ЄС з метою дати хоч якусь відповідь на події в Україні", - пояснює видання. Підставою для накладання санкцій була надана Києвом інформація про те, що ці представники влади "підозрюються у зловживанні державними коштами".

Співрозмовники WSJ в Києві кажуть, що ЄС "намагався підтвердити інформацію (про розслідування), надану Києвом, але стикнувся з тим, що перевірити її неможливо".

А зрештою в Брюсселі з’ясували, що Київ офіційно припинив розслідування по трьох особах з санкційного списку.

Джерела WSJ не розголошують список тих, з кого буде знято санкції, але запевняють, що самого Януковича та його синів у даному списку не буде.

Майже напевно з переліку на "арешт активів" буде виключено колишнього заступника глави адміністрації президента Андрія Портнова, який неодноразово вигравав суд у прокуратури в суді, вимагаючи спростувати інформацію про свою причетність до розкрадання бюджетних коштів.

Нагадаємо, ЄС 6 березня запровадив перший етап санкцій. Зокрема, 18 українським посадовцям було заморожено активи на території Євросоюзу у зв’язку з незаконним привласненням активів української держави.

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Водночас, щодо них не застосовується заборона на в'їзд до ЄС, а Портнов навіть отримав швейцарську шенгенську візу.

Нагадаємо також, раніше повідомлялося, що через бездіяльність Генпрокуратури чиновники часів Віктора Януковича мають серйозні шанси вивести свої європейські активи з-під санкцій ЄС.

Зокрема, статус підозрюваних так і не отримав Віктор Янукович-молодший – син екс-президента, Артем Пшонка – син екс-генпрокурора, Сергій Клюєв – брат колишнього секретаря РНБО Андрія Клюєва, Олексій Азаров – син екс-прем'єра, екс-міністр освіти і науки Дмитро Табачник, екс-міністр юстиції Олена Лукаш, а також колишні радники президента Ігор Калінін та Андрій Портнов.