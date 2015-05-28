Порошенко заявив про свою незалежність від олігархів

Про це він сказав в інтерв’ю українським телеканалам.

«Ніхто не боровся з олігархами. Вони були переконані, що кожну владу вони куплять, і купляли. З чого почалась моя боротьба з олігархами? Я незалежний ні від кого з них. Свою виборчу кампанію я профінансував сам. І до цих пір жодної копійки так званої допомоги і до президента, і в адміністрацію не надійшло і не надійде. І не тому, що на різні благодійні проекти нам не потрібні гроші, а тому, що тільки тоді, коли ти незалежний, ти маєш відкриті руки для того, щоб з ними боротись», - наголосив Порошенко.

За його словами, те, що зараз спостерігається, це не боротьба з окремими олігархами, а встановлення чітких принципів та прозорих механізмів, які б не дозволили олігархам впливати на владу.

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«Чи здадуть олігархи швидко свої повноваження? Ні. Вони захищаються і будуть захищатись. Спочатку вони спробували захищатись приватними арміями, загрожуючи українській владі. Отримали по руках і отримають далі. Потім, коли намагались встановити справедливу ціну на вугілля, бо державна підтримка вугільної галузі ніколи не йшла на шахтарів, а грабувалась вугільними генералами. Сьогодні ми поставили крапку. Намагались перевдягнути «тітушок» у шахтарів і привели, і подивіться, що вони з Києвом зробили. Я сказав: добу - якщо ніхто не сховався, я не винен. Через добу нікого не було. І ніякого впливу на рішення державної політики щодо демонополізації вугільної галузі ми виправити не дамо», - наголосив президент.

Порошенко заявив, що іноземні партнери України високо оцінили закон про ринок газу і повернення державного контролю над ним.