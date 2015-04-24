Порошенко: "Тітушки", які прикриваються шахтарями, не повинні мати права на протест

Президент України Петро Порошенко вважає, що «прохіндеї і тітушки», які «прикриваються шахтарями», не повинні мати права на протест.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу «Україна».

Читайте такожЯценюк: Акції протесту шахтарів - це спроба дестабілізувати ситуацію в країні

«Чи мають на сьогоднішній день шахтарі право на протест? Очевидно, мають. І ми для цього будували демократичну державу, для того, щоб це право на протест захистити. Але чи можемо ми на сьогоднішній день дати можливість використати це право прохіндеям, тітушкам, які сьогодні, вибачте мені, гадять у Маріїнському парку? Які на сьогоднішній день ніякого відношення до шахтарської галузі не мають, і вже встановлено факти численної роздачі грошей для того, щоб продемонструвати... і просто підірвати довіру до цих акцій», - наголосив президент.

Як заявив Порошенко, ці акції проводять, «на жаль, нечисті на руку політичні сили, і, на жаль, окремі олігархи».

«Можу вам сказати, що проблема, в тому числі цих акцій, буде чітко пов'язана з програмою деолігархізації країни», - сказав Порошенко.