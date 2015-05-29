Регламентний комітет Ради розгляне "справу Клюєва" у закритому режимі
02:19, 29 травня 2015Політика
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Генпрокуратура вимагає зняти із Сергія Клюєва недоторканність і дозволити його арешт.
Регламентний комітет в закритому режимі вивчить матеріали прокуратури / Фото УНІАН
Про це повідомляє ТСН.
Регламентний комітет розглядав відповідне подання п'ять годин, але цього йому виявилось замало.
Тому депутати вирішили зібратися у п'ятницю і в закритому режимі вивчити матеріали прокуратури, які є таємницею слідства.
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