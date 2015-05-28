Льовочкін і Клюєв заборгували Калашникову великі суми, це одна з основних версій вбивства - Аваков

Про це розповів голова МВС України Арсен Аваков в інтерв'ю Лігабізнесінформ, опублікованому в четвер, 28 травня.

"По ходу розслідування вбивства Калашникова виникла необхідність допитати цих депутатів (Льовочкіна і Клюєва - ред.). Слідство встановило, що загиблий, контактуючи зі своїми близькими, скаржився, що перебував у неприязних стосунках з Льовочкіним і Клюєвим, він багато разів говорив, що з ним не розрахувалися з боргами за політичні акції, які він організовував. І що Льовочкін і Клюєв винні йому великі суми грошей. Ця версія зараз розглядається як одна з основних у скоєнні цього вбивства", - розповів Аваков.

Читайте такожВбивства Калашникова, Бузини і міліціонерів у Деснянському районі не пов'язані між собою - МВСКрім того, він вважає, що гучні вбивства Бузини і Калашникова "не гучніші, аніж вбивства в Широкіно або депутата Рибака в Горлівці і протестантських священиків у Слов'янську".

"Так, це вбивства, які скоєні в Києві і які дають привід говорити про те, що в Україні вбивають опозиціонерів. Саме тому президент, прем'єр і я підкреслили особливу увагу до цих злочинів. Щодо обох злочинів працює спеціальна слідча група, яка представить результати своєї роботи. Крапка", - сказав міністр.

Нагадаємо, 25 травня повідомлялося, що Льовочкіна і Клюєва викликали на допит як свідків у справі про вбивство Калашникова.

Як повідомляє Українська правда, Льовочкін заперечує які-небудь контакти з убитим.

"Заяви Авакова - неправда. Я ніколи ні про що не домовлявся з Олегом Калашниковим, тим більше не організовував ніяких акцій з його участю. Більш того, не підтримував з ним відносин", - заявив він.