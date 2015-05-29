Меркель, Олланд і Путін домовилися про зустріч у "нормандському форматі" на рівні заступників глав МЗС

Про це йдеться у повідомленні на сайті Єлисейського палацу стосовно сьогоднішньої телефонної розмови президента Франції Франсуа Олланда та канцлера Німеччини Ангели Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним щодо врегулювання кризи на сході України.

«Зустріч з моніторингу виконання Мінських угод відбудеться в Нормандському форматі в Парижі 10 червня на рівні заступників міністрів/політичних директорів міністерств закордонних справ», - йдеться у повідомленні.

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Крім того, у повідомленні зазначається, що Олланд і Меркель наголосили Путіну на необхідності досягнення швидкого прогресу у здійсненні всіх заходів, прийнятих в Мінську 12 лютого, а також висловили сподівання, що чотири робочі групи – з політичних, безпекових, економічних та гуманітарних питань, які були створені 6 травня в рамках повноважень Тристоронньої контактної групи, - виробляють конкретні рішення. При цьому вони зауважили, що сепаратистські лідери, які пов'язані з цими робочими групами, повинні активно і конструктивно брати участь в їх роботі.

В контексті політичних питань, Олланд і Меркель підкреслили важливу роль Бюро демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ у підготовці та моніторингу відповідно до Мінської угод майбутніх місцевих виборів в регіонах, підконтрольних сепаратистам, зауваживши, що БДІПЛ повинна мати можливість вільного доступу до всіх територій, що контролюються сепаратистами, і що підготовка і проведення цих місцевих виборів здійснюються в рамках законодавства України.

Також вони сподіваються на досягнення прогресу у домовленості щодо повного припинення вогню та використання важкої зброї, звільнення ув'язнених і відновлення економічних відносин між зонами, підконтрольними сепаратистами, і рештою території України.