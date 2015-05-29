Бойовики вирішили виконувати мінські домовленості "на власний розсуд"
00:55, 29 травня 2015Війна
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Лідер бойовиків Олександр Захарченко заявив, що так звана "ДНР" залишає за собою право "діяти на власний розсуд" у питанні дотримання мінських домовленостей.
REUTERS
"ДНР до сьогоднішнього моменту чітко виконувала всі взяті на себе зобов'язання. Ми залишаємо за собою право діяти на власний розсуд", - цитує Захарченка сайт бойовиків "Донецьке агентство новин".
При цьому він зазначив, що сподівається на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.
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У штабі АТО практично щодня повідомляють про порушення бойовиками перемир'я.
У свою чергу бойовики теж звинувачують українську строну у порушенні мінських домовленостей.
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