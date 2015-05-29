Бойовики вирішили виконувати мінські домовленості "на власний розсуд"

"ДНР до сьогоднішнього моменту чітко виконувала всі взяті на себе зобов'язання. Ми залишаємо за собою право діяти на власний розсуд", - цитує Захарченка сайт бойовиків "Донецьке агентство новин".

При цьому він зазначив, що сподівається на мирне врегулювання конфлікту на Донбасі.

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У штабі АТО практично щодня повідомляють про порушення бойовиками перемир'я.

У свою чергу бойовики теж звинувачують українську строну у порушенні мінських домовленостей.