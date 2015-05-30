Екс-голова Одеської ОДА заявив, що Порошенко пропонував йому посаду в держсекторі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив на брифінгу після представлення нового голови ОДА Михайла Саакашвілі.

Палиця зазначив, що поки не знає, в якій формі буде продовжувати свою кар'єру.

«Поки не знаю, де я себе знайду, я поки не думав про це, ще не вирішив... Хоча президент пропонував мені дипломатичну роботу і роботу в держсекторі, але я відмовився», - сказав він.

За його словами, рік роботи на посаді голови ОДА дав йому можливість досконально дізнатися про проблеми регіону.

«Разом ми будемо вирішувати ці проблеми. Яким чином, політичним або економічним, або тим і іншим разом - буде видно далі... Наше політичне майбутнє у всіх одне – будівництво нової країни», - сказав Палиця.

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Він підкреслив, що Саакашвілі - досить авторитарний, сильний і досвідчений чоловік. У зв'язку з цим висловив надію на те, що місцеві еліти будуть більш обережно висловлюватися з приводу нового керівника області, а не так як «дозволяли собі висловлюватися щодо мене».

«Еліти, насправді, всі хочуть жити в світі. Щоправда, деякі не хочуть ділитися з громадянами своїми доходами, але сподіваюся, якось навчаться... Я побажав Михайлу удачі, щоб у нього все вийшло. Сказав, що я радий за одеситів, тому що з його натиском, авторитетом, вагою, він зможе і вибити гроші, і добитися реальної децентралізації - це те, що мені не вдалося, в принципі», - підсумував Палиця.