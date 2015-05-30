Порошенко надав Саакашвілі українське громадянство і зробив губернатором Одеської області

Відповідний указ глави держави "Про прийняття до громадянства України Саакашвілі М. як особи, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України" № 301/2015 від 29 травня опубліковано на сайті президента України.

"Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статті 9 Закону України "Про громадянство України" постановляю: прийняти до громадянства України Саакашвілі Михайла, 1967 року народження, уродженця Грузії, який проживає у місті Києві", - йдеться в документі.

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У той же час, Порошенко призначив Саакашвілі головою Одеської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глави держави № 304/2015 від 30 травня опубліковано на сайті президента України.

Іншим указом № 303/2015 Порошенко звільнив Ігоря Палицю з цієї посади.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що увечері 29 травня з'явилися повідомлення про те, що президент призначив губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня 2014 року в. о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Ігоря Палицю головою Одеської обласної державної адміністрації.