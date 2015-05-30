Порошенко надав Саакашвілі українське громадянство і зробив губернатором Одеської області
Президент України Петро Порошенко підписав указ про прийняття до громадянства України Михайла Саакашвілі.
Відповідний указ глави держави "Про прийняття до громадянства України Саакашвілі М. як особи, прийняття якої до громадянства України становить державний інтерес для України" № 301/2015 від 29 травня опубліковано на сайті президента України.
"Відповідно до пункту 26 статті 106 Конституції України та статті 9 Закону України "Про громадянство України" постановляю: прийняти до громадянства України Саакашвілі Михайла, 1967 року народження, уродженця Грузії, який проживає у місті Києві", - йдеться в документі.
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У той же час, Порошенко призначив Саакашвілі головою Одеської обласної державної адміністрації. Відповідний указ глави держави № 304/2015 від 30 травня опубліковано на сайті президента України.
Іншим указом № 303/2015 Порошенко звільнив Ігоря Палицю з цієї посади.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що увечері 29 травня з'явилися повідомлення про те, що президент призначив губернатором Одеської області Михайла Саакашвілі.
Як повідомляв УНІАН, 6 травня 2014 року в. о. президента України, голова Верховної Ради Олександр Турчинов призначив Ігоря Палицю головою Одеської обласної державної адміністрації.