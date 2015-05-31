Нардеп: призначення Саакашвілі - продовження традиції кумівства в українській політиці

Таку позицію озвучив член групи «Відродження», народний депутат Віталій Барвіненко. «В Одесі бували різні керівники, тепер ось - відставний грузинський президент. А що? Теж варіант! Треба сказати, що і в інших областях ситуація не краще. Є і експати, і колишні депутати, і бізнесмени. Загалом - хто завгодно, але тільки не люди, які розбираються в регіональній політиці. До речі, після виступу Саакашвілі, склалося враження, що він взагалі плутає посади керівника області і мера Одеси», - зазначив парламентарій.

Читайте такожСаакашвілі назвав основні напрямки роботи на посаді глави Одеської ОДАНа думку Барвіненка, ситуацію в регіонах ускладнює і конфлікт між президентом і прем'єр-міністром, які вже рік не можуть узгодити кандидатури на голів районних адміністрацій.

«Рішення, як правило, лежить на поверхні - достатньо провести обіцяну Конституційну реформу і децентралізацію. Обласні та районні адміністрації - ліквідувати, а їх функції передати виконкомам місцевих рад. Тобто прибрати "смотрящих" з Києва, а дати можливість місцевим радам самим обирати голів виконкомів. Чиновники в кабінетах на Банковій можуть не турбуватися. Колишні президенти Молдови і Білорусі в майбутньому, як і раніше, зможуть очолювати обласні виконкоми, але після проведення такої реформи будуть підзвітні місцевим громадам, а не шефам з Києва. Це найкраще щеплення не тільки від сепаратизму, але і від корупції»,- пояснив депутат.

Також Барвіненко додав, що «повзуча грузинизація» української політики за останні кілька місяців не показала жодних позитивних результатів: «Грузинські фахівці – це нав'язаний Україні міф. За весь цей час жодна з обіцяних ними реформ так і не була реалізована. Подивіться хоча б на стан сфери охорони здоров'я та на діяльність Олександра Квіташвілі, щоб остаточно розпрощатися з ілюзіями».

За словами депутата, кадрові експерименти над таким стратегічно важливим регіоном, як Одеса, до доброго не доведуть.

«Ми не повинні допустити, щоб цілий регіон став заручником олігархічних розборок. Насамперед необхідно заслухати в обласній раді звіт Ігоря Палиці з виразним поясненням, чому він покидає пост. Це потрібно для розуміння місцевих еліт, що і де було зроблено не так і в якому ключі працювати далі. Поки складається враження, що Палицю звільнили тільки для того, щоб працевлаштувати Саакашвілі», - завершив нардеп.

Нагадаємо, 30 травня президент України Петро Порошенко призначив екс-президента Грузії Михайла Саакашвілі на посаду голови Одеської ОДА.