Порошенко представив нового голову Одеської ОДА Саакашвілі

В Одесі проходить представлення активу Одеської області нового голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, Саакашвілі представляє активу регіону президент України Петро Порошенко.

На проспекті Шевченка, біля будівлі ОДА, в якому проходить церемонія, встановлено огорожу, рамка з металошукачем. На представленні, крім співробітників ОДА, депутатів облради, деяких депутатів Верховної Ради, прийшли представники громадськості.

Михайло Саакашвілі – мій друг зі студентських років. Я пам’ятаю його як вольову та рішучу людину, і маю підставу йому довіряти. — Петро Порошенко (@poroshenko) 30 Травень 2015

Біля будівлі ОДА Саакашвілі зустрічали десятки активістів з прапорами України, прибули також громадські діячі з деяких населених пунктів Одеської області, наприклад, з міста Іллічівськ.