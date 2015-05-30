Порошенко представив нового голову Одеської ОДА Саакашвілі

15:33, 30 травня 2015
Політика
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На представленні крім співробітників ОДА, депутатів облради, деяких депутатів Верховної Ради, прийшли представники громадськості

Фото twitter.com/poroshenko

В Одесі проходить представлення активу Одеської області нового голови Одеської обласної державної адміністрації Михайла Саакашвілі.

Як передає кореспондент УНІАН, Саакашвілі представляє активу регіону президент України Петро Порошенко.

Фото twitter.com/poroshenko

На проспекті Шевченка, біля будівлі ОДА, в якому проходить церемонія, встановлено огорожу, рамка з металошукачем. На представленні, крім співробітників ОДА, депутатів облради, деяких депутатів Верховної Ради, прийшли представники громадськості.

Біля будівлі ОДА Саакашвілі зустрічали десятки активістів з прапорами України, прибули також громадські діячі з деяких населених пунктів Одеської області, наприклад, з міста Іллічівськ.

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