ЄС подовжить санкції проти Клюєва, Табачника та Лукаш - джерело

Віктора Януковича (молодшого, який загинув на Байкалі) зі списку виключили.

Про це власному кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Європейській Раді за результатами обговорення питання на технічному рівні.

Читайте такожМосква пояснила введення "чорного списку": це відповідь на санкції ЄС"Рішення буде ухвалено у п'ятницю за процедурою мовчання (в письмовій формі без обговорення, а оприлюднено воно буде в суботу (в Офіційному журналі ЄС)", - деталізував співрозмовник агентства.

Як відомо, 5 березня ЄС ухвалив рішення продовжити санкції щодо зазначених осіб до 6 червня.