ЄС подовжить санкції проти Клюєва, Табачника та Лукаш - джерело
18:55, 01 червня 2015Політика
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Європейський Союз у п'ятницю продовжить санкції для Сергія Клюєва ще на чотири місяці, для Дмитра Табачника та Олени Лукаш - на рік.
REUTERS
Віктора Януковича (молодшого, який загинув на Байкалі) зі списку виключили.
Про це власному кореспонденту УНІАН повідомило джерело в Європейській Раді за результатами обговорення питання на технічному рівні.
Читайте такожМосква пояснила введення "чорного списку": це відповідь на санкції ЄС"Рішення буде ухвалено у п'ятницю за процедурою мовчання (в письмовій формі без обговорення, а оприлюднено воно буде в суботу (в Офіційному журналі ЄС)", - деталізував співрозмовник агентства.
Як відомо, 5 березня ЄС ухвалив рішення продовжити санкції щодо зазначених осіб до 6 червня.
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