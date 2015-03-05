ЄС продовжив санкції, введені щодо активів колишніх українських чиновників

Відповідне рішення було прийнято за процедурою пункту "А", тобто без обговорення, у четвер у Брюсселі в рамках Ради ЄС з енергетичних питань, передає власний кореспондент УНІАН.

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"Заходи полягають в заморожування активів осіб, які є предметом початкового розслідування про розтрату державних коштів, в тому числі, екс-президента Віктора Януковича. Рада скоригувала санкції, враховуючи прогрес цих судових розглядів", - наголошується в рішенні.

Рішення буде опубліковано в Офіційному журналі ЄС 6 березня. Як повідомлялося раніше, цим рішенням ЄС продовжить дію санкцій для деяких осіб з так званого "українського списку" на рік, для деяких - до 6 червня. Чотири людини зі списку будуть виключені.