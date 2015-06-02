Рада планує звільнити від мобілізації викладачів вишів та науковців
Верховна Рада прийняла за основу проект закону, яким пропонується звільнити від мобілізації викладачів вишів та наукових співробітників.
За рішення про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (№2620) проголосували 283 народних депутати із 338 зареєстрованих у сесійній залі.
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Крім того, депутати підтримали пропозицію про скорочення терміну підготовки законопроекту до другого читання.
Цим законопроектом в ст. 23 ("відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації") встановлюється, що призову на військову службу під час мобілізації в особливий період не підлягають також студенти і аспіранти, які навчаються на денній формі навчання, викладачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які мають науково-педагогічне навантаження не менше 0,5 ставки, вчений ступінь і звання (кандидат наук, доктор наук, доцент, професор), наукові співробітники, що мають вчений ступінь та звання, науково-дослідних інститутів, центрів, лабораторій, закладів, прирівняних до них, займаються науковою діяльністю і дослідженнями у прикладній та фундаментальній науці.