Рада планує звільнити від мобілізації викладачів вишів та науковців

За рішення про внесення змін до закону "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" (№2620) проголосували 283 народних депутати із 338 зареєстрованих у сесійній залі.

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Крім того, депутати підтримали пропозицію про скорочення терміну підготовки законопроекту до другого читання.

Цим законопроектом в ст. 23 ("відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації") встановлюється, що призову на військову службу під час мобілізації в особливий період не підлягають також студенти і аспіранти, які навчаються на денній формі навчання, викладачі вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації, які мають науково-педагогічне навантаження не менше 0,5 ставки, вчений ступінь і звання (кандидат наук, доктор наук, доцент, професор), наукові співробітники, що мають вчений ступінь та звання, науково-дослідних інститутів, центрів, лабораторій, закладів, прирівняних до них, займаються науковою діяльністю і дослідженнями у прикладній та фундаментальній науці.