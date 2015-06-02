Російський суд визнав сина Джемілєва винним у ненавмисному вбивстві
Колегія присяжних у Краснодарському суді РФ визнала сина Мустафи Джемілєва Хайсера винним у ненавмисному убивстві, виправдавши його за звинуваченням в умисному вбивстві з хуліганських мотивів.
Про це у Twitter повідомив адвокат Джемілєва Микола Полозов.
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За його словами, за звинуваченням в умисному вбивстві з хуліганських мотивів Хайсер виправданий одноголосно.
Итак, мой подзащитный Хайсер Джемилов единогласно оправдан присяжными по обвинению в умышленном убийстве из хулиганских побуждений.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 2 Червень 2015
Разом з тим, як зазначає адвокат, за звинуваченням в зберіганні зброї та боєприпасів, а також завдання смерті з необережності колегія визнала Джемілєва винним.
По обвинению в хранении оружия и боеприпасов, а также причинению смерти по неосторожности коллегия присяжных признала Джемилова виновным.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 2 Червень 2015
Окрім того Полозов додав, що "присяжні вважають Хайсера Джемілєва гідним поблажки за звинуваченням у зберіганні зброї і боєприпасів".
Кроме того, присяжные посчитали Хайсера Джемилова достойным снисхождения по обвинению в хищении оружия и боеприпасов.
— Николай Полозов (@Moscow_advokat) 2 Червень 2015
"Поставлені завдання захистом виконані. Присяжні винесли вердикт практично ідентичний вироку українського суду", - наголосив Полозов.
Тепер, за інформацією адвоката, у четвер відбудеться обговорення вердикту, а після цього суд піде в нарадчу кімнату для винесення вироку.
Громадянину України, синові Мустафи Джемілєва Хайсеру в Росії інкримінується "викрадення та зберігання зброї і боєприпасів, а також умисне вбивство, вчинене з хуліганських спонукань" у справі про вбивство громадянина України Февзі Эдемова, вчинене на території України в 2013 році.