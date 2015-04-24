Суд у справі сина Джемілєва в Росії засідав без присяжних - адвокат

Сьогодні, 24 квітня, в Краснодарі відбулося чергове засідання суду у справі Хайсера Джемілєва, сина національного лідера кримських татар Мустафи Джемілєва, яке відбулося без присяжних.

Про це повідомляє адвокат Микола Полозов у своєму Twitter.

"Засідання у справі Джемилєва сьогодні відбулося без присяжних. Обвинувачення заявило письмові докази, захист - клопотання про виключення", - написав він.

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На даний момент суддя Краснодарського суду оголосив перерву до 11:00 27 квітня і відійшов для ухвалення процесуального рішення за клопотаннями сторін.

Нагадаємо, як повідомляв Крым.Реалии, Хайсера Джемілєва затримали 27 травня 2013 року у дворі його будинку в Бахчисараї, де від пострілу в голову загинув 44-річний будівельник Февзі Едемов.

Міліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство). Київський райсуд Сімферополя обрав Хайсеру Джемілєву запобіжний захід волі у вигляді утримання під вартою.

Після анексії Криму слідчі органи вирішили розслідувати його справу заново. У той же час Апеляційний суд Києва розцінив дії Хайсера як вбивство з необережності і постановив звільнити його з-під варти. Європейський суд з прав людини також виніс рішення про звільнення Джемілєва-молодшого. Однак Росія відмовляється його виконувати. Хайсера вивезли з кримського СІЗО у Краснодарський край.

Засідання по справі Джемилова сьогодні пройшло без присяжних. Обвинувачення заявило письмові докази, захист - клопотання про виключення. - Микола Полозов (@Moscow_advokat) April 24, 2015