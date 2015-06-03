Верховна Рада зняла з Клюєва недоторканність

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 287 із 322 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

При цьому від груп “Відродження” та “Воля народу” не проголосував жоден депутат, від “Опозиційного блоку” лише один депутат підтримав це рішення.

Під час обговорення цього питання, коментуючи отримані слідством докази проти Клюєва, в.о. генерального прокурора України Володимир Гузир заявив: «Докази свідчать про те, що в період 2007 року брати Клюєви, які володіли австрійською фірмою, шляхом обману і зловживаючи довірою, заволоділи акціями заводу - відкритого акціонерного товариства «Завод напівпровідників».

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«Це відбулося у 2007 році. Потім під діяльність цієї структури були створені ряд фінансових оборудок, внаслідок чого ця структура виявилася неплатоспроможною, завод мається на увазі. Отримав 250 млн євро з державного банку у кредити, відсотки були погашені, а це близько 200 млн грн, із захищених статей бюджету, внаслідок маніпуляцій відповідними структурами Кабінету міністрів, а відомо тоді, що Андрій Петрович (Клюєв - УНІАН) був першим віце-прем'єром», - сказав Гузир.

Таким чином, зазначив він, ідеться про 190 статтю Кримінального кодексу (шахрайство) і статтю 191 (заволодіння бюджетними коштами).