Генпрокурор: Клюєву можуть присудити понад 10 років, а Мельничуку загрожує довічне ув'язнення

Генеральна прокуратура України проситиме Верховну Раду зняти недоторканність з народних депутатів Сергія Клюєва та Сергія Мельничука.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив генеральний прокурор України Віктор Шокін.

Він зауважив, що відповідне подання підготовлено до парламенту Генпрокуратурою.

“Сьогодні, 12 травня, мною відповідно до ч.2 ст.80 Конституції України, ч.1 ст.27 Закону України “Про статус народного депутата України”, ч.2 ст.482 КПК України, ст.218 Закону України «Про Генеральну прокуратуру України» направлено два подання (до Верховної Ради - УНІАН) для надання дозволу на притягнення до кримінальної відповідальності народного депутата Клюєва Сергія Петровича, який підозрюється в скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.190 (шахрайство), ч.5 ст.191 (привласнення або розтрата чужого майна), ч.2 ст.364 (зловживання владою та службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Також направлено подання для надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешту народного депутата України Мельничука Сергія Петровича”, - сказав Шокін.

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Він уточнив, щоб перерахувати всі статті, за якими підозрюється у скоєнні Мельничук, “треба багато часу — їх досить багато”.

У той же час генпрокурор зауважив, що Мельничук підозрюється у створенні злочинної організації.

Шокін нагадав, що він перебуває на посаді генпрокурора три місяці, і це подання “перша проба мого пера у цьому питанні, і я запевняю, що це не останні подання, котрі будуть подані Генеральним прокурором України про злочини скоєні народними депутатами України”.

Відповідаючи на уточнююче запитання журналістів, зокрема, щодо підозри, яка висуватиметься Клюєву, генпрокурор зауважив, що вказана особа підозрюється у шахрайстві та заволодінні чужим майном разом зі своїм братом Андрієм Клюєвим.

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За словами генпрокурора, відповідно до статей Кримінального кодексу, Клюєву загрожуватиме покарання на термін понад 10 років ув'язнення.

Що стосується Мельничука, то йому загрожуватиме покарання включно до пожиттєвого позбавлення волі.

Разом з тим, Шокін зазначив, що звинувачення вказаним особам можуть змінюватися у той чи інший бік під час подальшого розслідування.