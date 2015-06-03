Процедура зняття недоторканності з Клюєва була законною - Гройсман

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав в сесійній залі парламенту після голосування за надання відповідної згоди парламенту.

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"Хочу сказати одну річ всім скептикам, які намагалися вчора запустити ці питання антизаконним шляхом і дискредитувати український парламент. Вчора я сказав деяким колегам про те, що не дам можливості в цьому питанні дискредитувати український парламент і дискредитувати главу українського парламенту. І сьогодні вашим голосуванням було доведено, що абсолютно вся процедура законна, витримана, і кожен депутат вільно визначився з цього питання", - сказав Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 3 червня, ВР дала згоду на притягнення народного депутата Сергія Клюєва до кримінальної відповідальності.