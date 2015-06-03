Рада зняла з Мельничука недоторканність, але провалила голосування щодо його арешту

За надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності проголосувало 262 народних депутата із 313, зареєстрованих у сесійній залі.

Не голосували в повному складі група “Відродження”, а з групи “Воля народу” проголосував лише один народний депутат.

За затримання Мельничука проголосувало лише 32 (при необхідних 226 — УНІАН) із 318 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.

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За арешт Мельничука проголосувало лише 16 (при необхідних 226 — УНІАН) із 318 зареєстрованих у залі депутатів, .

Як повідомляв УНІАН, основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону «Айдар» Мельничуку, - створення злочинної організації.

Виступаючи в Верховній Раді в.о. генерального прокурора України Володимир Гузир заявив, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.