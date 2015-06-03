Рада зняла з Мельничука недоторканність, але провалила голосування щодо його арешту
Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Сергія Мельничука, але відмовилася дати згоду на його затримання та арешт.
За надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності проголосувало 262 народних депутата із 313, зареєстрованих у сесійній залі.
Не голосували в повному складі група “Відродження”, а з групи “Воля народу” проголосував лише один народний депутат.
За затримання Мельничука проголосувало лише 32 (при необхідних 226 — УНІАН) із 318 народних депутатів, зареєстрованих у сесійній залі.
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За арешт Мельничука проголосувало лише 16 (при необхідних 226 — УНІАН) із 318 зареєстрованих у залі депутатів, .
Як повідомляв УНІАН, основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону «Айдар» Мельничуку, - створення злочинної організації.
Виступаючи в Верховній Раді в.о. генерального прокурора України Володимир Гузир заявив, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.