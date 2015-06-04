Порошенко анонсував чистки в Генпрокуратурі

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у щорічному посланні до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».

“Ухвалено європейський закон про прокуратуру, та й новий генеральний прокурор виявися активнішим та ефективнішим за попередників. І, між іншим, на прокуратуру теж чекають скорочення, чистки і конкурсний відбір нових місцевих прокурорів та їхніх заступників”, - сказав він.

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Нагадаємо, раніше Порошенко повідомив, що відправив у відставку голову Державної міграційної служби України Сергія Радутного, оскільки цьому відомству європейські партнери пред'явили найбільшу кількість претензій в питанні забезпечення готовності до введення безвізового режиму з Євросоюзом.