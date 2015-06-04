Президент звільнив керівника міграційної служби України

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко, виступаючи із щорічним посланням до Верховної Ради «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».

«Всі технічні завдання (для забезпечення готовності до введення безвізового режиму з ЄС – УНІАН) мають бути виконані до кінця серпня, а у вересні ми очікуємо останню оціночну місію ЄС. Я особисто у щоденному режимі контролюватиму цей напружений графік, і уряд, мій партнер, відчує, наскільки велика на ньому відповідальність», - сказав президент.

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Як сказав Порошенко, йому доповіли, що голову Державної міграційної служби на його вимогу відправлено у відставку, тому що по лінії саме цього відомства європейські партнери пред'явили найбільшу кількість нарікань.

Як повідомляв УНІАН, розпорядженням Кабінету міністрів від 16 березня 2014 року на посаду голови Державної міграційної служби був призначений Радутний.