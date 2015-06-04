Порошенко має намір восени "почистити" Кабмін

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави заявив у щорічному посланні до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2015 році».

“Проміжні результати наступного етапу спільної роботи будемо підбивати восени. Під мікроскопом буде розглянуто діяльність кожного міністра. Здійснювати, і я не уникаю цього, можливо, переформатування Кабінету міністрів. Це не є мої повноваження, я не знімаю, і не призначаю урядовців та міністрів. Але якщо цього не зробить сама коаліція, інколи, можна бути впевненим, цього може зажадати суспільство. Але моя принципова позиція: будь-які зміни в уряді мають відбуватися лише за умови збереження чинної коаліції і збереження єдності коаліції, але в свою чергу єдність коаліції не має перетворюватися в кругову поруку, має бути чесна і відверта розмова”, - зазначив президент.

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Нагадаємо, раніше президент України Петро Порошенко анонсував скорочення та чистки в Генеральній прокуратурі. Він також повідомив про конкурсний відбір нових місцевих прокурорів та їхніх заступників.