У МВС просять Раду вплинути на Льовочкіна: депутат ігнорує повістки на допит

Як передає кореспондент УНІАН, про це Геращенко заявив з трибуни парламенту.

За словами Геращенка, «МВС розслідує кримінальну справу щодо вбивства Олега Калашникова, і в рамках цієї справи було надіслано повістку одному з народних депутатів з фракції «Опозиційний блок» - Сергію Льовочкіну».

Геращенко повідомив, що повістки «надсилалися через апарат Верховної Ради», і Льовочкін повинен був з'явитися на допит 25 і 28 травня, але не прийшов і навіть не повідомив причину.

«Звертаюся до Гройсмана з вимогою звернутися до Льовочкіна і закликати його прийти на допит», - сказав Геращенко. Він також попросив народних депутатів підтримати цей заклик.

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За словами Геращенка, якщо Льовочкін «демонструватиме, що він обраний, то це значить, що він не поважає народ України і закони України».

Як повідомляв УНІАН, 15 квітня у Києві було застрелено екс-народного депутата від Партії регіонів, одного з організаторів антимайдану Олега Калашникова.

Метою допиту Льовочкіна в МВС є встановлення обставин його знайомства з Калашниковим, а також їхніх взаємовідносин, кола спілкування, наявності можливих боргових зобов'язань, конфліктних ситуацій, погроз, спільних проектів, у тому числі – пов'язаних з Партією регіонів і передвиборною кампанією.

У зв'язку з неявкою Льовочкіна 28 травня до МВС слідство направило йому повістку для проведення допиту як свідка 2 червня.

МВС також викликало народного депутата Сергія Клюєва на допит у справі про вбивство Калашникова.