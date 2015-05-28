Клюєв заперечує свій зв'язок з Калашніковим і обіцяє не ухилятися від слідства

За словами нардепа, він кілька разів зустрічав Калашнікова в парламенті, але не мав із ним ніяких стосунків. Клюєв запевняє, що ніяких боргів у нього перед Калашніковим не було, а поширювана інформація про це є неправдою і маячнею", пише Сегодня.

Клюєв також повідомив, що не з'явився на допит у справі про вбивство Калашникова в четвер, тому що брав участь у засіданні регламентного комітету парламенту. Він також сказав, що переніс зустріч зі слідчим.

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Відповідаючи на питання журналістів, чи не збирається він ухилятися від слідства і виїхати з України, Клюєв сказав: "Ні, не збираюся".

Як раніше повідомлялося, генпрокурор Віктор Шокін вніс до Верховної Ради подання на зняття недоторканності з Клюєва і Мельничука.