Рада Безпеки ООН завтра проведе позачергове засідання по Україні

Про це повідомив постійний представник України при ООН Юрій Сергєєв у Twitter.

«Важливо! Україна ініціює завтра засідання Радбезу ООН щодо учорашніх подій у Мар'їнці і зухвалого порушення проросійськими бойовиками Мінських угод», - написав Сергєєв.

Читайте такожВР дозволила вводити на територію України миротворців ООН і ЄС

Як повідомляв УНІАН, зранку 3 червня поблизу села Мар’їнка на Донеччині російсько-терористичні війська почали масований обстріл позицій українських військ, а пізніше перейшли у наступ.

Того дня внаслідок боїв загинули 2 українських бійців, 30 були поранені.

Через загрозу життю українських військовослужбовців та мирних мешканців Мар’їнки командування прийняло рішення використати артилерійське озброєння, що було відведене згідно з Мінськими домовленостями, й сили АТО дали адекватну відповідь ворогу.