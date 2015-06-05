Президент: За порушення Мінських угод повинна бути відповідальність

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні під час прес-конференції.

"Повинна бути відповідальність за їхнє порушення. Якщо немає відповідальності, угоди не діють", - сказав Порошенко, відповідаючи на запитання, що необхідно зробити, щоб не порушувалися Мінські угоди.

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Він додав, що "саме цьому зараз присвячені засідання Тристоронньої контактної групи в Мінську - відповідальності за порушення".

"Ця відповідальність існує. Яка? Санкції. Якщо Росія не дотримується взятих на себе зобов'язань, весь світ застосовує до неї санкції. І позиція наших партнерів абсолютно прозора. Якщо Росія не імплементує (домовленості), то санкції будуть продовжені", - сказав президент.

Порошенко зазначив, "що нашою метою є мир", і робиться все можливе, щоб мир настав на Донбасі.