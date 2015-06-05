ЄС продовжить санкції проти Росії ще на 6 місяців

Про це в Брюсселі повідомив європейський дипломат, передає власний кореспондент УНІАН.

Читайте такожДипломат: ЄС в найближчі дні прийме рішення про продовження санкцій проти Криму

"Це технічне питання. Підстава для такого проміжку часу - це Мінські домовленості, тому що санкції пов'язані з їх виконанням. Домовленості мають бути виконані до кінця 2015 року. Тому це (продовження) буде ще на шість місяців", - пояснив він.

Як відомо весняний саміт ЄС прив'язав питання продовження секторальних санкцій проти РФ до виконання Мінських домовленостей. Це дозволило говорити про те, що санкції не послабят принаймні до кінця 2015 року.

Нагадаємо, санкції проти РФ запровадили США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн у відповідь на анексію нею Криму і підтримку бойовиків на Донбасі.