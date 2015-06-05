Китай виступає за політичне врегулювання конфлікту на Донбасі - представник при ООН
Китай виступає за політичне врегулювання конфлікту на Донбасі.
Про це сказав представник Китаю в ООН Лю Цзеі, виступаючи на засіданні Ради безпеки ООН в Нью-Йорку.
«Нещодавно становище у східній Україні знову загострилося, Китай закликає зацікавлені сторони дотримуватися спокою і проявляти стриманість, зміцнювати припинення вогню, що важко далося, і наполягати на політичному врегулюванні української кризи для досягнення миру і спокою в Україні якнайшвидше», - сказав він.
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За його словами, міжнародне співтовариство має робити спільні зусилля для врегулювання конфлікту.
«Ми переконані, що діалог і консультації - це єдине вирішення українського питання», - додав представник Китаю в ООН.