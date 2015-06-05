Росія ігнорує домовленності, ніби світ занадто дурний, щоб не помітити цього – США

Про це посол США при ООН Саманта Пауер сказала під час чергового засідання Ради безпеки ООН у Нью-Йорку.

Дипломат зазначила, що нещодавнє насилля у Мар’їнці спиралося на спільні дії Росії та бойовиків.

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“Росія та сепаратисти воюють пліч-о-пліч і, як і раніше, ігнорують цей консенсус (щодо мирного врегулювання), нехтуючи Мінськими угодами та зобов’язаннями, і, як і раніше, застосовують свою стратегію на нових територіях, ніби світ занадто дурний, щоб не помітити цього”, - наголосила Пауер.

Вона зазначила, що наслідки порушення Мінських угод небезпечні як для цілісності міжнародної системи, так і для добробуту українського народу.