М.Катеринчук: Антикризова влада готується до приватизації стратегічних об’єктів

Акції протесту в парламенті припинено. На сьогоднішньому засіданні Мороз оголосив поіменно членів нової більшості, а “Наша Україна” заявила про перехід до опозиції. Не виключено, що вже сьогодні буде оголошено про склад комітетів, а за тиждень сформовано уряд. Про плани нової опозиції ми розмовляємо з одним із офіційних речників “Нашої України” Миколою Катеринчуком.

Чому Ви вирішили припинити акції протесту та оголосити про перехід у опозицію?

Акції протесту були пов’язані з неконституційним форматом нової коаліції. Сьогодні Мороз почав виправляти ці помилки, оголошено про створення коаліції нового формату. І це обумовило наш наступний крок: заяву про те, що “Наша Україна” переходить до опозиції. У Президента є ще можливість розпуску парламенту. У нас є рішення партії про те, що ми готуємося до дострокових виборів та не вступаємо в коаліцію з Партією регіонів, СПУ та КПУ. Президент має прийняти рішення: або він розпускає Верховну Раду, або подає кандидатуру прем’єра від новоутвореної більшості. Втім від рішення Президента формат перебування “Нашої України” не зміниться.

Для розпуску парламенту потрібна політична воля, а вона в Президента є. Здоровий глузд підказує, що це єдине правильне рішення, єдиний спосіб не допустити до влади антидемократичні сили.

Допустити їх можна, але виходити звідти вони будуть довго, доки остаточно не задушать демократію...

З розподілом посад у парламентських комітетах Ви вирішили досить оперативно...

Комітети будуть розподілені вже зараз. Участь у роботі комітетів – важливий складник опозиційної діяльності. До того ж депутат не отримує платню, поки він не є членом якогось комітету.

Діяльність меншості передбачає формування тіньового уряду і головування в комітетах. Парламентська опозиція отримує інформацію, готує альтернативні законопроекти, аналізує ситуацію, оскільки уряд зараз підзвітний парламентові, то його члени приходять до парламенту, а тіньовий уряд критикує та виступає зі співдоповідями щодо важливих для країни питань. А критикувати нам буде що...

Нова влада готується до широкої приватизації стратегічних об’єктів, починаючи від газотранспортної системи, Одеського припортового заводу, Укрзалізниці, Укртелекому, усіх природних монополій. Однозначно, будуть спроби приватизувати це все спільно з російським капіталом. Причому без конкурсу, без визначення реальної ціни. Саме тому Партія регіонів так хоче влади.

Чи означає те, що “Наша Україна” йде в опозицію, – усі переговори з Партією Регіонів припинено?

Офіційних переговорів “Наша Україна” з Партією Регіонів не проводила. Нікого наша партія на такі переговори не уповноважувала. Певні люди партії, переслідуючи власні інтереси, проводили консультації. Якщо результатом таких консультацій стане те, що політик раптом опиниться в уряді, ми виключимо його з партії.

БЮТ, з одного боку, пропонує Турчинова на посаду віце-спікера, з другого – закликає до розпуску парламенту...

Одне одного не заперечує. Треба використовувати всі методи політичної боротьби.

Повірте, ми серйозно, дуже серйозно готуємося як до дострокових виборів, так і до опозиційної діяльності.

Учора Мороз казав про якусь угоду про співробітництво між коаліцією та опозицією, яку нібито буде укладено...

Я не хочу коментувати заяви Мороза з моральних міркувань. Особисто я нічого не підписуватиму.

Чи Ви подали документи до секретаріату Верховної Ради щодо переходу в опозицію?

Усі заяви готові, усе підписано.

Зараз депутати БЮТ збирають список депутатів, готових скласти свої депутатські повноваження. Якщо таких депутатів набереться більш як 150, то це вже нібито слугуватиме підставою для розпуску Ради. Чи Ви готові написати заяву про відмову від мандата?

Так.

Чи подасть Президент у верховну Раду кандидатуру Януковича на посаду прем’єра?

Не знаю. Запитайте Президента, але за Конституцією – мусить.

Розмовляла Маша Міщенко