Канада готова посилити санкції проти Росії в разі посилення агресії на Донбасі

Канада заявляє про готовність посилити санкції проти Росії у разі погіршення ситуації на сході України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем'єр-міністр Канади Стівен Гарпер сказав на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенко у Києві.

"Канада не може і ніколи не буде ігнорувати, і весь світ не може стояти осторонь і не помічати, що майже щодня здійснюються напади, які вбивають і калічать українців тут, на їх власній території", - наголосив Гарпер, зазначивши, що мова йде як про цивільних громадян, так і про військових.

"І доки не буде реального миру, доки не будуть відведені сили окупантів, доки територіальна цілісність України не буде відновлена, мають бути в силі невпинні наслідки для режиму Путіна, економічні санкції мають залишатися, економічні санкції повинні бути чинними", - відзначив прем'єр Канади.

Він нагадав, що Канада запровадила санкції проти більш ніж 270 фізичних та юридичних осіб з числа росіян та терористів.

"І ми залишаємося готовими до співпраці з нашими союзниками, щоб ввести нові додаткові санкції, якщо цього вимагатиме ситуація", - резюмував Гарпер.

Читайте такожУкраїнські та канадські військові проведуть спільні навчанняЯк повідомляв УНІАН, Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати обстановку на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ постачає зброю терористам і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.