Кіхтенко вважає, що проблеми на Донбасі залишаться незмінними при будь-якому керівнику

Проблема реального возз`єднання України з Донецькою та Луганською областями погіршується не лише окремими заявами політиків, але й громадськістю, яка загралася у ”так вам і треба, самі винні”.

Про це в інтерв`ю DT.UA заявив голова Донецької військово-цивільної адміністрації Олександр Кіхтенко.

”Так ми можемо ще багато територій і людей втратити”, - заявив він.

Кіхтенко вважає, що справа у вирішенні проблем галузі не в його особистій персоналії, і навіть за його відставки і призначення більш лояльного до центру керівника області, набір проблем на Донеччині залишиться той самий.

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”Працюю я чи допрацьовую? Скажу, що справа взагалі не в моїй персоналії. Справа в тому, що набір проблем в області, як і очевидні способи їх вирішення, не зміняться при будь-якому керівнику”, - сказав він.

При цьому Кіхтенко заявив, що завдання очільника області - допомагати центральній владі формувати політику в регіоні, озвучуючи проблеми регіону і вимагаючи їх вирішення, навіть якщо в цей час у Києві від нього чекають зовсім інших промов.

”Варіанти збереження країни та консолідації суспільства звідси бачаться інакше. Потрібен діалог. Ухвалення позицій і проблем один одного. І моє завдання як губернатора, який перебуває саме тут, на місці, а не в Києві, знаючи ситуацію зсередини, допомагати владі формувати спільну державну політику. А не говорити те, що від мене хочуть чути”, - заявив Кіхтенко.

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Також він висловив думку, що особисто президент України і прем`єр-міністр мають бути зацікавлені у діалозі з Донбасом не менше, аніж місцева влада.

За словами Кіхтенка, за весь період його керівництва областю прем`єр-міністр Арсеній Яценюк жодного разу не виявив зацікавленості в особистій зустрічі ні з ним, ні з головою Луганської військово-цивільної адміністрації Геннадієм Москалем.